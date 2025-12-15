Google Haberler

Türkiye ile Polonya arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz’ın katılımıyla, iki ülke arasında savunma alanında iş birliğini kapsayan anlaşma imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin devamında heyetler arası toplantıya başkanlık eden Bakan Güler ile Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz, savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili iş birliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmelerin ardından, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması” her iki bakan tarafından imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
