Türkiye ile Polonya arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin devamında heyetler arası toplantıya başkanlık eden Bakan Güler ile Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz, savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili iş birliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmelerin ardından, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması” her iki bakan tarafından imzalandı.