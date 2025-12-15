Türkiye ile Polonya arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz’ın katılımıyla, iki ülke arasında savunma alanında iş birliğini kapsayan anlaşma imzalandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.
Karşılama töreninin ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin devamında heyetler arası toplantıya başkanlık eden Bakan Güler ile Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz, savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili iş birliği imkanlarını ele aldı.
Görüşmelerin ardından, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması” her iki bakan tarafından imzalandı.