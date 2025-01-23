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Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"