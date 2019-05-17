Türkiye ile Rusya, ilk 'Suriye' toplantısını yaptı

17 Mayıs 2019

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu Suriye Çalışma Grubunun faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Türkiye-Rusya Çalışma Grubu, başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirleri, Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16-17 Mayıs'ta yaptı.

Toplantıda, başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı.