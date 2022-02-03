Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı.
Serbest Ticaret Anlaşması, Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırası, Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması, Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması, Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı anlaşmaları imzaladı.