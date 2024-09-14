Türkiye ile Ürdün, sağlık, gıda ve bilgi teknolojileri alanında ortak projeleri destekleyecek

TÜBİTAK ve NCRD arasında 2023 yılında imzalanan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü'ne dayanılarak hazırlanan çağrı, iki ülke arasındaki işbirliği faaliyetlerini artırmak amacıyla başlatıldı.

Yeni bilgi üretmeye, bir konuda yeni bilimsel yorumlar yapmaya veya bilimsel ilkelere dayalı teknolojik sorunları çözmeye odaklanan çağrı kapsamında sağlık güvenliğinde epidemiyoloji ve sağlıkta yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yapay zeka, gıda güvenliğinde de sürdürülebilir tarım, su kıtlığı ve biyoçeşitlilik projeleri desteklenecek.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Ürdün'deki araştırmacılarla proje ortağı olarak başvurmaları gerekecek, tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Projenin detayları

Projelerin maksimum süresi 2 yıl ile sınırlı olacak ve Türk tarafı için üniversiteler, kamu kurumları veya kuruluşlar, araştırma kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri veya Türk sanayi/özel sektör tarafından başvuru yapılabilecek. Ürdün tarafında ise üniversiteler ile araştırma kurumlarının başvuruları alınacak.

Türkiye ve Ürdünlü ortaklar, her ulusal bilimsel koordinatör tarafından ilgili fonlama kuruluşlarına sunulması gereken ortak bir bilimsel proje hazırlayacak.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenecek maksimum proje sayısı 3 olacak. TÜBİTAK, proje başına yaklaşık 2 milyon liraya kadar proje teşvik primi verecek. NCRD ise finansman almaya hak kazanan Ürdün ekibine proje başına 35 bin Ürdün dinarına kadar fon sağlayacak.

Her taraf, araştırmacılarının konaklama ve uluslararası uçuş masraflarını kendi kural ve yönetmeliklerine göre karşılayacak.

Başvurular, TÜBİTAK'ın Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Projeye son başvuru tarihi 27 Kasım, e-imza son tarihi ise 4 Aralık olarak belirlendi.