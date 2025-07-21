Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı Anlaşması seneye sona erecek

1973’te imzalanan ve 1975’te yürürlüğe giren Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve ek protokoller, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

1975 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ilk anlaşma, ardından 1976, 1981, 1986 ve 2011’de yapılan ek anlaşma, protokol ve mutabakat zabıtları ile genişletilmişti. Enerji alanında uzun yıllar boyunca Türkiye-Irak ilişkilerinin temel unsurlarından biri olan bu anlaşmalar bütünü, yürürlükte kaldığı yarım asırlık sürede milyonlarca varil petrolün Ceyhan’a taşınmasına olanak sağlamıştı.

Resmî Gazete’de yer alan karara göre, 27 Ağustos 1973 tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve buna bağlı olarak imzalanan tüm protokol ve tadil metinlerinin geçerliliği, 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sona erecek.