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Türkiye, Irak'tan daha fazla petrol istedi

İran yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girdiği bir ortamda Türkiye, Irak'tan daha fazla ham petrol alma talebinde bulundu.

Türkiye, Irak'tan daha fazla petrol istedi
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Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban, Türkiye'nin Irak'tan daha fazla ham petrol alma talebinde bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'dan petrol alımı için verdiği iznin süresi 2 Mayıs'ta sona ermişti. Bunun üzerine Türkiye'nin İran ile ticaretinde Avrupa ülkelerinin yapmayı planladığı gibi INSTEX benzeri bir yapı kurmayı değerlendirdiği açıklanmıştı.

Bu arada Bakan Ghadhban, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak'ın, İran doğalgaz ithalatına yönelik herhangi bir kesinti için acil durum planları olmasına rağmen böyle bir kesinti yaşanmamasını umduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters