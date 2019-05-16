Türkiye, Irak'tan daha fazla petrol istedi

16 Mayıs 2019

Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban, Türkiye'nin Irak'tan daha fazla ham petrol alma talebinde bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'dan petrol alımı için verdiği iznin süresi 2 Mayıs'ta sona ermişti. Bunun üzerine Türkiye'nin İran ile ticaretinde Avrupa ülkelerinin yapmayı planladığı gibi INSTEX benzeri bir yapı kurmayı değerlendirdiği açıklanmıştı.

Bu arada Bakan Ghadhban, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak'ın, İran doğalgaz ithalatına yönelik herhangi bir kesinti için acil durum planları olmasına rağmen böyle bir kesinti yaşanmamasını umduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters