Türkiye, İran ve Rusya'dan Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili ortak açıklama

Türkiye, İran ve Rusya üçlü görüşmede Suriye'de yeni anayasa hazırlanması sürecindeki beşinci tur görüşmeyi gerçekleştirdi.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından gerçekleştirilen Anayasa Komitesi'nin beşinci tur toplantısına ilişkin ortak açıklamada tarafların mutabık kaldığı hususlar şöyle sıralandı:

*Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini vurgulamışlar ve bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.

*Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre'de beşinci tur toplantısının gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşılamışlar ve Komite'nin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için, Suriyeli delegeler ve kolaylaştırıcı olarak BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile sürekli iletişim halinde Komite'nin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını teyit etti.

*Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinde, Astana garantörlerinin belirleyici katkısı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararlarının uygulanması sonucunda Cenevre'de oluşturulan Anayasa Komitesi'nin önemli rolünü vurguladılar.

*Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının uzlaşı anlayışı ve yapıcı angajmanla, dış müdahaleler ve haricen dayatılan süreler olmaksızın, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteğinin alınmasını teminen üyelerinin genel mutabakata varması amacıyla yürütülmesi gerektiği doğrultusundaki görüşlerini beyan etmişlerdir.

*Soçi’de 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen Astana formatında Suriye konulu müteakip Uluslararası Toplantı'da (Astana-15) yukarıda bahsekonu hususlardaki istişarelere devam etme yönündeki niyetlerini teyit etmişlerdir.