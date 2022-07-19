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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı başladı

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı.

Sadabad Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Türkiye ve İran'dan heyetler de katılıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine katılarak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

 

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