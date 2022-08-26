Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten yetkililerin, Türkiye'nin diğer iki ülkenin NATO üyeliğine onay verirken dile getirdiği güvenlik endişelerini görüşmek üzere bugün Finlandiya'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yetkililerin gerçekleştireceği ilk toplantının Haziran sonunda düzenlenen NATO zirvesinde imzalanan mütabakat zaptında belirtilen hususlarla ilgili işbirliği hedefleri oluşturmayı amaçlayacağını söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı toplantının yeri ve zamanı ile ilgili bir bilgi vermedi.