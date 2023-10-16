Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğinde 'acele etmeyecek'

Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için ülkenin PKK ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülen örgütler ile mücadele etmesini, suçluların Türkiye'ye iadesini ve Türkiye'ye savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istiyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temmuzdaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye'nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Türkiye'nin üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin "önünü açmasını" istemiş ve İsveç'in başvurusunun TBMM'ye gönderileceğine yönelik açıklamayı yapmıştı.

'F-16 gündemine denk getirilmek isteniyor'

Ancak İsveç'in NATO üyeliğini de görüşecek olan TBMM Dışişleri Komisyonu'na Meclis'in açıldığı 1 Ekim'den bu yana, İsveç'in üyeliğinin onaylanmasına ilişkin yasa teklifi gönderilmedi.

Reuters'a konuşan konuya yakın iki kaynak Türkiye'nin İsveç onayını ABD'nin 20 milyar dolar değerindeki F-16 satışına onayıyla aynı dönemde tamamlamak istediğini dile getirdi.

AK Partili bir yetkili, "F-16 ve İsveç meselesindeki güven eksikliği göz önüne alındığında, Türkiye NATO üyeliğini onaylamak için acele etmiyor ve ABD'nin eş zamanlı adımlar attığına dair işaret arıyor" dedi.