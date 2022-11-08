Türkiye, İsveç'in terör konusunda somut adımlar atmasını bekliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin, "İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder." dedi.

Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti Başkanlık Divan Salonunda kabul etti.

11 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde Başbakan seçilen Kristersson'u tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, yeni İsveç Hükümetine de başarılar diledi.

Şentop, Kristersson'un Türkiye-İsveç ilişkilerini geliştirme yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını, bu kararlılığın parlamentolararası ilişkilere de yansıması temennisinde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları sonrasında Parlamento Başkanları olarak 7 Eylül'de çevrim içi üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şentop, 24 Ekim'de Zagreb'te Kırım Platformu 1. Parlamenter Zirvesi marjında İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile ortak toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"İsveç'in terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz"

İsveç Hükümetinin Üçlü Mutabakat Muhtırasıyla altına imza atılan taahhütlerle bağlı olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Muhtıra'da kayıtlı taahhütler açık ve nettir. Muhtıra, bize bir yol haritası sunmaktadır. Bu yol haritası üzerinde ilerleme sağlanan alanlar mevcuttur; bunları olumlu buluyoruz. Örneğin, savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılması Meclisimizin İsveç'in NATO üyeliğine dair değerlendirmesinde olumlu hanede yer alacaktır. Ancak kabul etmek gerekir ki; daha atılacak epey adım var." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle terörle mücadele alanında somut ve sonuç alıcı adımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şentop, "PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir. İade taleplerimiz konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Meclisin teröre on binlerce kurban veren bir halkın temsilcisi olduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Her milletvekilimizin ya ailesinde ya yakın çevresinde ya da seçmenleri arasında teröre kurban vermiş birileri vardır. FETÖ'nün kalkıştığı darbenin Meclis binamızda yol açtığı yıkımı biraz sonra bizzat göreceksiniz. İlgili kurumlarımızın hem Finlandiya'nın katılımıyla üçlü düzeyde hem de ikili olarak bir araya gelerek Muhtıra'da yer alan konularda çalışmalar yaptığını biliyorum. Bu çalışmaların somut sonuçlar getirmesini bekliyoruz. Meclisimiz onay sürecinde Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirecektir."

"Türkiye, NATO içinde kararı en önemli ülkelerin başında"

Türkiye'nin, NATO'nun genişleme politikasına olumlu yaklaştığı gibi, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine de önyargısız ve prensip olarak olumlu yaklaştığını belirten Şentop, "Bunu tutumumuzla da gösterdik. Daha ilk aşamada, NATO'nun Madrid toplantısında Türkiye üyelik sürecinize karşı çıkabilirdi ama bunu yapmadı. İyi niyetle, oluşturulan üçlü mutabakata güvenerek sürecin başlamasına izin verdi. Ancak Türkiye'nin endişelerinin ve taleplerinin tamamen haklı olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim." diye konuştu.

Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz ülkenizin güvenliğini güçlendirmek için NATO'ya üye olmak istiyorsunuz. Türkiye olarak biz de tam da bu sebeple NATO üyesiyiz. Bugünün dünyasında, birleşik kaplar misali, bir ülkenin güvenliği başka ülkenin güvenliğinden geçmektedir. Özellikle NATO ittifakı söz konusu ise müttefikler kendi güvenliklerini diğerinin güvenliği ile eş tutmalıdır. İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder. NATO konusunda, Türkiye'nin ayrıcalıklı konumunu da hatırlatmak isterim. Türkiye, NATO'nun en büyük iki askeri gücünden biridir ve 70 yıldır NATO'yu ayakta ve güçlü tutan iki ülkeden biridir.

Birçok Avrupa ülkesi gibi, NATO içinde güvenlik desteği alan değil, sembolik katkısı olan değil, güvenlik desteği veren bir ülkedir. Bu sebeple, NATO içinde sözü ve kararı en önemli ülkelerin başında gelmektedir. İyi niyetimiz geçerlidir."

İsveç Başbakanı Kristersson'un olumlu, sıcak ve işbirliğine değer veren yaklaşımının önemli olduğunu ifade eden Şentop, "Konunun somut adımlarla kısa zamanda sonuçlanacağını ümit ediyorum." dedi.

İsveç Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu oluşturulacak

İsveç Başbakanı Kristersson ise üç haftadır başbakanlık görevini üstlendiğini belirterek, ikinci ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Şentop'un bahsettiği parlamento başkanları düzeyindeki toplantının Üçlü Muhtıra'nın gerçekleşebilmesi ve takip edilebilmesi için iyi bir mekanizma olduğunu ifade eden Kristersson, "Parlamentodaki partimin grup lideri, Türkiye Dostluk Grubunun oluşturulması için parlamentomuzda ilgili iletişimlerde bulunmaya başlamıştır." bilgisini verdi.

Şentop ile Kristersson görüşme sonrası 15 Temmuz'da bombalanan alanlara karanfil bıraktı, birlikte Genel Kurul salonunu gezdi.