Türkiye İtibar Endeksi’nden DÜNYA’ya ödül

29 Mayıs 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik bölümünün akademik denetiminde ve raportörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’na göre, “Türkiye’nin En İtibarlı Markası Ödülü” Koç Holding’e verilirken, “En İtibarlı Kadın İş İnsanı” Güler Sabancı, “En İtibarlı İş İnsanı” Ali Koç ve “En İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Lideri” de Rifat Hisarcıklıoğlu olarak belirlendi.

İtibar Group çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) ödül töreni, Yıldız Yerleşkesi Oditoryum salonunda yapıldı. Törende DÜNYA Gazetesi’ne de, 16 Nisan 2018 Salı günü yayınlanan Handan Sema Ceylan imzalı “Türkiye’nin en itibarlı firmaları belli oldu” başlıklı haber nedeniyle katkı ödülü takdim edildi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, Türkiye’nin uluslararası itibarının kuvvetlendirilmesi ve Türk markalarının dünya pazarında daha fazla güç kazanmasının itibarlarını artırmalarından geçtiğini söyledi.

YTÜ Rektörü Şahin de ödül alan firmalarla ilgili, “Bu firmalarımız, ülkemizin koyduğu milli hedefl ere katkı sağlıyor. Millileşme ve yerlileşme konusunda da bu firmaların öncü olduğunu görüyoruz “ diye konuştu.

Her sektörün itibar liderine ödül

Saha çalışmaları 15 Aralık 2018- 30 Ocak 2019 da gerçekleştirilen, 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği araştırmada Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi. Ölçümlemelere göre ödül alan firmalar sektörlerine göre şöyle: Doğal gaz dağıtım sektörü İGDAŞ, inşaat sektörü Ağaoğlu, otomotiv sektörü Mercedes-Benz, gıda unlu mamuller, çikolata ve şekerleme sektörü Ülker, alkolsüz içecek sektörü Coca-Cola, işlenmiş gıda sektörü Sütaş, sigorta sektörü Anadolu Sigorta, sağlık sektörü Acıbadem Hastanesi, perakende sektörü Migros, restoran sektörü Tavuk Dünyası, akaryakıt sektörü Opet, restoran sektörü fastfood kategorisi Burger King, mobilya sektörü İstikbal, kozmetik sektörü Avon, ilaç sektörü Eczacıbaşı, GSM sektörü Turkcell, beyaz eşya sektörü Arçelik, elektrikli ev aletleri sektörü Vestel, teknoloji perakende sektörü Teknosa, hazır giyim sektörü erkek giyim kategorisi Kiğılı, hazır giyim sektörü kadın giyim kategorisi H&M, otomotiv sektörü lastik kategorisinde Lassa, hava ulaşım sektörü THY, kara ulaşımı sektörü Kamil Koç, turizm sektörü tur operatörü kategorisinde ETS Tur, bankacılık sektörü Ziraat Bankası, turizm sektörü otel kategorisi Hilton Hotels & Resorts, Türkiye nin İtibarlı Markası Torku, En İtibarlı Kadın İş İnsanı Güler Sabancı, En İtibarlı İş İnsanı Ali Koç, En İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu.