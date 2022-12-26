Türkiye Kabine Toplantısı'na kilitlendi...EYT'nin şartları ve yaş sınırı ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak 2022 yılının 24’üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Toplantının en kritik maddesi milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi… Ankara kulislerine göre EYT’ye “yaş sınırı” getirilmesi, askerlik borçlanması gibi son rötuşlar bugünkü Kabine’de konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.