Türkiye Kamu-Sen Anıtkabir'i ziyaret etti

01 Mayıs 2018

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile beraberindeki sendika genel başkanları, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahveci, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan temizleyen, umudunu, gücünü ve birliğini kaybetmiş toplumu yeniden bir araya getiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bugünlere taşıyan kahramanlara duydukları minneti ifade etmek amacıyla 6. Olağan Genel Kurullarının hemen ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna geldiklerini söyledi.

Çalışanın hakkını alması için verdikleri mücadelede, seslerinin daha gür çıkması, sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda 1 Mayıs'ın kendileri için büyük anlam taşıdığına dikkati çeken Kahveci, "1 Mayıs'ın, emeğinden başka sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve ev hanımlarının bir araya gelerek haksızlıklar karşısında seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiğine inanıyoruz. Tüm çalışan örgütleri hiç olmazsa yılda bir gün aralarındaki rekabeti, anlaşmazlıkları ve görüş ayrılıklarını bir kenara koyup, ideolojik amaçlar peşinde koşmaktan vazgeçip, yalnızca çalışanların sesi olmayı başarmalıdır." diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerini anlatan Kahveci, geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum istediklerini kaydetti.

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kahveci, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle yad etti.

Açıklamanın ardından Kahveci ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kahveci, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, muhteşem bir mücadele ile kurup gelecek nesillere emanet ettiğiniz, sayısız şehidimizin canı, gazilerimizin kanı pahasına, türlü bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığımız Cumhuriyet'imize ve biricik varlığımız devletimize bağlılığımızı manevi huzurunuzda bir kere daha ifade ediyor, 'İlkemiz önce ülkemizdir' diyoruz. İstiklal Savaşı'mızı zafere taşıyan, mücadelemize hayat veren, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla ortaya koyduğunuz bağımsızlık ruhu, Türkiye Kamu-Sen'in bütün üyeleri ve yönetim kurulunda bulunan her bir arkadaşımızın yüreğinde ilk günkü heyecanıyla dimdik ayaktadır.

Devletimizin ve milletimizin, hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Teknolojik ve iktisadi kalkınmanın yanında tüm vatandaşlarımızın kendileri ve ailelerinin insanca yaşamasına yetecek kadar bir gelire sahip olmasının, sosyal kalkınmayı pekiştireceği ve milletçe muasır medeniyet seviyesine ulaşmamızın anahtarı olduğu düşüncesindeyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çalışanlarımızın haklarının korunup geliştirilmesi yolunda 26 yıldır millet ve vatan aşkıyla yürüttüğümüz mücadelemizi milli değerlerimizden feyz alarak, devletimizi bütün çıkarların üstünde tutarak yürüteceğimize dair söz veriyoruz. Başta zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA