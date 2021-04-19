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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan, yaşamını yitirdi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bir süredir yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

 

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