Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 12 derece birden yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacağını açıkladı. Sıcaklıkların 25 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcaklar, Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37 dereceyi bulabilir.

Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar dikkat!

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-25 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bakan Kurum ayrıca, kronik hastalığı olanların, yaşlıların, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Sıcaklıklar kaç dereceyi bulacak?

Bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

- Ankara 37 derece

- İstanbul 36 derece

- İzmir 40 derece

- Konya 37 derece

- Edirne 42 derece

- Bursa 39 derece

- Aydın 44 derece

- Muğla 41 derece

- Antalya 40 derece

- Adana 39 derece

- Diyarbakır 45 derece

- Erzurum 32 derece

- Şanlıurfa'da 44 derece