Türkiye kavruluyor! 14 ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün günün ilk yarısında 14 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı.

Türkiye birçok Avrupa kentinden daha sıcak

Genel Müdürlükten alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde ölçüldü. Sabah saat 09.00 ile 13.00 arasındaki veriler, Türkiye'nin birçok Avrupa kentinden daha sıcak olduğunu ortaya koydu.

Günün en yüksek sıcaklığı, 44,4 dereceyle Kahramanmaraş'ta kaydedildi. 40 derecenin üzerindeki diğer iller ve ölçülen sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:

Diyarbakır: 44,1°C

Batman: 43,9°C

Adıyaman: 43,5°C

Siirt: 42,8°C

Şanlıurfa: 42,2°C

Gaziantep: 41,6°C

Mardin: 41,3°C

Kilis: 41°C

Tunceli: 40,6°C

Bartın: 40,1°C

Aydın: 40,1°C

Denizli: 40°C

Muğla: 40°C

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.