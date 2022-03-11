Türkiye Kiev Büyükelçiliği'ni taşıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.
AA
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşındı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.
"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.
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