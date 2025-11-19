“Türkiye krizlere yön veren bir aktör ülke haline geldi”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’den Suriye’ye, ABD ile ilişkilerden Kafkasya ve Asya-Pasifik’e kadar uzanan geniş alanda Türkiye’nin diplomatik önceliklerini anlattı. “Türkiye Yüzyılı’nda etkin ve kararlı dış politika” vurgusu yapan Fidan, ülkenin uluslararası saygınlığının güçlendiğini söyledi.
Nagihan KALSIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, 2025 boyunca Türkiye’nin küresel ve bölgesel gelişmelere yön veren bir aktör konumuna geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen milli ve bağımsız dış politikanın ülkenin saygınlığını pekiştirdiğini vurgulayan Fidan, “Sözüne itimat edilen, iş birliği aranan bir Türkiye var” dedi.
2025 yılında dış politikanın ana ekseninin Gazze olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin ateşkesin sağlanmasında kritik rol üstlendiğini dile getirdi. New York’ta başlayan ve 10 Ekim’de ateşkese dayanak oluşturan sürecin, İstanbul’da yapılan toplantıyla güçlendirildiğini hatırlatan Fidan, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen kararın da Türkiye’nin girişimleriyle şekillendiğini söyledi. Ankara’nın hem insani yardımlarda hem de uluslararası diplomatik baskıda öncü rol oynadığını vurgulayan Fidan, “Filistin davasında başat aktörüz” değerlendirmesinde bulundu.
550 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
7 Ekim 2023’ten bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Temas Grubu ülkeleri olarak iki yıl boyunca Filistin’in devlet olarak tanınması ve iki devletli çözüm vizyonunun ilerletilmesi amacıyla yoğun diplomatik çaba yürüttüklerini belirten Fidan , “Süreci dönüştüren, barışın zeminini hazırlayan aktörlerden biri olduk. Bu sayede Netanyahu Hükûmetinin Filistinlileri tehcir ve Batı Şeria’yı ilhak etme emellerinin önüne set çekildi.
Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Avustralya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 11 ilave ülke Filistin Devleti’ni resmen tanıdı.” İfadelerini kullandı. Suriye’de yeni dönemin Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Fidan, Şam yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden tesisiyle birlikte ülkede uluslararası entegrasyonun hızlandığını aktardı. Türk Hava Yolları seferlerinin başlaması ve temsilciliklerin açılmasıyla ilişkilerin ivme kazandığını belirten Fidan, “8 Aralık 2024’ten bu yana 550 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü” bilgisini paylaştı.
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması hedefinin sürdüğünü vurgulayan Fidan, PKK ve DEAŞ’a karşı koordinasyonun devam ettiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin tek temas kurabilen ülke olma konumunu koruduğunu belirten Fidan, 2025’te İstanbul’da üç tur görüşmeye ev sahipliği yapıldığını söyledi. Esir takası ve insani konularda Türkiye’nin sonuç alıcı rol oynadığını ifade ederek, “Savaşı sona erdirmeye dönük çabalarımızı sürdürürken savaş sonrasına ilişkin hazırlıkları da aynı ciddiyetle ele almaktayız. Önümüzdeki dönemde Ukrayna’da barışın sağlanması için etkin çabalarımızı ve kolaylaştırıcı rolümüzü kararlılıkla ileteceğiz.” dedi.
Antalya Diplomasi Forumu Nisan 2026’da yapılacak
Hakan Fidan, 2025’te yurt dışındaki vatandaşlara yaklaşık 2,5 milyon dijital hizmet verildiğini, gezici konsolosluk uygulamalarının yaygınlaştırıldığını belirtti. Fidan Antalya Diplomasi Forumu ülkemizin diplomasi alanındaki prestijini pekiştirmekte ve görünürlüğüne önemli katkı sağladığını söyleyerek, “Beşinci Antalya Diplomasi Forumu’nu 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası kuruluşlardaki temsile önem vermeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
Asya-Pasifik ve Afrika açılımı
Çin’le ilişkilerde “Orta Koridor” uyumunun önemine vurgu yapan Hakan Fidan, Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetlerin her platformda iletildiğini belirtti. Japonya, Güney Kore ve Pakistan’la ilişkilerde ivmenin yükseldiğini ifade etti. Afrika’da Türkiye’nin varlığının güçlendiğini, Somali ve Etiyopya arasında Ankara Deklarasyonu’yla kritik bir süreç yönetildiğini söyledi. Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde olumlu ivmenin yakalandığını belirten Fidan, Ermenistan’la normalleşme sürecinin sürdüğünü ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsallaşmasının hızlandığını ve Ankara’nın bu yapıya aktif destek verdiğini söyledi.