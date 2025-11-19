“Türkiye krizlere yön veren bir aktör ülke haline geldi”

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fi­dan, bakanlığının 2026 yı­lı bütçesinin görüşüldü­ğü TBMM Plan ve Bütçe Komis­yonunda yaptığı sunumda, 2025 boyunca Türkiye’nin küresel ve bölgesel gelişmelere yön veren bir aktör konumuna geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider­liğinde yürütülen milli ve bağımsız dış politikanın ülkenin saygınlığı­nı pekiştirdiğini vurgulayan Fidan, “Sözüne itimat edilen, iş birliği aranan bir Türkiye var” dedi.

2025 yılında dış politikanın ana ekseni­nin Gazze olduğunu belirten Fi­dan, Türkiye’nin ateşkesin sağlan­masında kritik rol üstlendiğini di­le getirdi. New York’ta başlayan ve 10 Ekim’de ateşkese dayanak oluş­turan sürecin, İstanbul’da yapılan toplantıyla güçlendirildiğini ha­tırlatan Fidan, BM Güvenlik Kon­seyinde kabul edilen kararın da Türkiye’nin girişimleriyle şekil­lendiğini söyledi. Ankara’nın hem insani yardımlarda hem de ulusla­rarası diplomatik baskıda öncü rol oynadığını vurgulayan Fidan, “Fi­listin davasında başat aktörüz” de­ğerlendirmesinde bulundu.

550 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

7 Ekim 2023’ten bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Te­mas Grubu ülkeleri olarak iki yıl boyunca Filistin’in devlet olarak tanınması ve iki devletli çözüm vizyonunun ilerletilmesi amacıy­la yoğun diplomatik çaba yürüt­tüklerini belirten Fidan , “Süreci dönüştüren, barışın zeminini ha­zırlayan aktörlerden biri olduk. Bu sayede Netanyahu Hükûme­tinin Filistinlileri tehcir ve Ba­tı Şeria’yı ilhak etme emellerinin önüne set çekildi.

Birleşik Kral­lık, Fransa, Belçika, Avustralya ve Kanada’nın da aralarında bulun­duğu 11 ilave ülke Filistin Devle­ti’ni resmen tanıdı.” İfadelerini kullandı. Suriye’de yeni dönemin Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Fidan, Şam yönetimiyle diplomatik ilişkile­rin yeniden tesisiyle birlikte ül­kede uluslararası entegrasyonun hızlandığını aktardı. Türk Hava Yolları seferlerinin başlaması ve temsilciliklerin açılmasıyla iliş­kilerin ivme kazandığını belirten Fidan, “8 Aralık 2024’ten bu yana 550 binden fazla Suriyeli ülkesi­ne döndü” bilgisini paylaştı.

Suri­ye’nin toprak bütünlüğü ve terör­den arındırılması hedefinin sür­düğünü vurgulayan Fidan, PKK ve DEAŞ’a karşı koordinasyonun devam ettiğini söyledi. Rusya-Uk­rayna savaşında Türkiye’nin tek temas kurabilen ülke olma konu­munu koruduğunu belirten Fidan, 2025’te İstanbul’da üç tur görüş­meye ev sahipliği yapıldığını söy­ledi. Esir takası ve insani konular­da Türkiye’nin sonuç alıcı rol oy­nadığını ifade ederek, “Savaşı sona erdirmeye dönük çabalarımızı sürdürürken savaş sonrasına iliş­kin hazırlıkları da aynı ciddiyetle ele almaktayız. Önümüzdeki dö­nemde Ukrayna’da barışın sağlan­ması için etkin çabalarımızı ve ko­laylaştırıcı rolümüzü kararlılıkla ileteceğiz.” dedi.

Antalya Diplomasi Forumu Nisan 2026’da yapılacak

Hakan Fidan, 2025’te yurt dışındaki vatandaşlara yaklaşık 2,5 milyon dijital hizmet verildiğini, gezici konsolosluk uygulamalarının yaygınlaştırıldığını belirtti. Fidan Antalya Diplomasi Forumu ülkemizin diplomasi alanındaki prestijini pekiştirmekte ve görünürlüğüne önemli katkı sağladığını söyleyerek, “Beşinci Antalya Diplomasi Forumu’nu 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası kuruluşlardaki temsile önem vermeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Asya-Pasifik ve Afrika açılımı

Çin’le ilişkilerde “Orta Koridor” uyumunun önemine vurgu yapan Hakan Fidan, Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetlerin her platformda iletildiğini belirtti. Japonya, Güney Kore ve Pakistan’la ilişkilerde ivmenin yükseldiğini ifade etti. Afrika’da Türkiye’nin varlığının güçlendiğini, Somali ve Etiyopya arasında Ankara Deklarasyonu’yla kritik bir süreç yönetildiğini söyledi. Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde olumlu ivmenin yakalandığını belirten Fidan, Ermenistan’la normalleşme sürecinin sürdüğünü ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsallaşmasının hızlandığını ve Ankara’nın bu yapıya aktif destek verdiğini söyledi.