Türkiye, Libya ile yapılan mutabakatın tescili için BM'ye başvurdu

12 Aralık 2019

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu.

Türkiye ile Libya'daki UMH (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya’da Halife Hafter liderliğinde bulunan doğudaki hükümet, Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetini destekliyor.

UMH ayrıca uluslararası alanda meşru hükümet olarak tanınıyor. Bu tanınırlığın Libya'daki savaşın seyrine göre değişebileceği ifade ediliyor.

Çatışmaların sürdüğü Libya'da, Rusya destekli Halife Hafter birlikleri (Tobruk Hükümeti), son aylarda ciddi ilerleme sağlayarak ülkenin büyük bölümünü kontrol altına aldı.

UMH ise başkent Trablus ile birlikte birkaç kenti kontrol ediyor. Ülkede ayrıca bazı kabilelerle DEAŞ'ın kontrol ettiği alanlar yer alıyor.

Kaynak: AA