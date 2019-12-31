“Türkiye Libya’da geç kalırsa dost kaybedecek”

31 Aralık 2019

Mehmet KAYA

ANKARA –Libya’nın yardım isteğinin öneminin Türkiye’de yeterince kavranmadığını söyleyen Elsagezli, “Sadece askeri yardım değil, kendimizi savunmak için bazı kritik silahlara ihtiyacımız var. Ulusal Mutabakat Hükümetinin ve Libya’nın yapısı bilinmiyor. Türk asıllı çok sayıda insan var ve bizim için bu varoluş mücadelesi” dedi. Katliamdan endişe ettiklerini söyleyen Elsagezli, “Eğer Türkiye Libya’ya yardımda geç kalırsa bölgede bir dostunu kaybedecek, bir düşman kazanacak. Hafter ile uzlaşmak mümkün değil” dedi. Mustafa Elsagezli, Türkiye aleyhine propaganda nedeniyle Ulusal Mutabakat Hükümetinin “ihvana yakın” gösterildiğini, Hafter güçleri içinde paralı aşırı dinci unsurların başrollerde olduğunu vurguladı.

Mustafa Elsagezli, Libya’da mevcut duruma ilişkin gösterilen haritaların ülkenin coğrafyasını tanımamaktan ileri geldiğini, kimsenin yaşamadığı büyük çöl bölgesinin de Hafter tarafından kontrol edildiği izleniminin yaratıldığını vurguladı. Nüfusun Yüzde 70’inin Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki bölgelerde yaşadığını ve bu kişilerin Hükümete sadık olduğunu belirten Elsagezli, “Trablus’a girmeleri tek tek, ev ev çatışma anlamına gelecek. Çok büyük can kaybı olması gerekecek” diye konuştu.

Savaşanlar ordu değil, ağırlığı Türk asıllı Misrata’lı milisler

Hali hazırda Ulusal Mutabakat Hükümetinin düzenli bir ordusu bulunmadığını hatırlatan Elsagezli meşru hükümeti koruyan kişilerin ağırlığının Misratalı milislerden oluştuğunu vurguladı. Bu unsurun da Türkiye’de yeterince bilinmediğini kaydeden Mustafa Elsagezli, milislerin çok büyük bir kısmının Türk asıllı olduğunu kaydetti. Elsagezli, Libya’daki Türk varlığının da daha fazla dikkate alınmasını istedi.

Kendileri açısından bu savaşın “varlık-yokluk” anlamına geldiğini belirten Elsagezli, Türkiye açısından da Doğu Akdenizde “bir dostun kaybı, düşman sayısında da bir artış” anlamına geleceğini, Hafter’in propagandasının temelinin Türkiye aleyhtarlığı olduğunu belirtti. Hafter’e destek veren ülkelerin iki grupta yer aldığını belirten Elsagezli; bunlardan ilk grubun ekonomik çıkar peşinde olduğunu belirtti. İkinci grubun ise Arap coğrafyasında demokratik rejime sahip ülke örneği olmasını istemeyen, bunu kendi rejimleri için tehdit gören ülkelerden oluştuğunu vurguladı.

UMH ‘ihvan’a yakın değil

Ulusal Mutabakat Hükümetine yönelik yapılan “ihvan’a yakın” söyleminin de propaganda amaçlı olduğunu belirten Libya Kalkınma ve Kurumsal Gelişim İdaresi Başkanı Mustafa Elsagezli, hükümetin Birleşmiş Milletler’in de katkısıyla kurulduğunu, İhvan’ın bu gruplar içinde yer almadığını, Hükümetin geniş bir tabana oturduğunu ve Libya’da aşırı dinci grupların çok önceden çıkarıldığını hatırlattı. Elsagezli buna karşılık Hafter güçleri içinde aşırı dinci grupların yer aldığını anlattı.

“Türkiye açısından göz ardı edemeyeceği bir durum sözkonusu” diyen Mustafa Elsagezli, halkın büyük çoğunluğunun Ulusal Mutabakat Hükümeti yanlısı olduğunu belirterek, “9 düvele karşı kurtuluş mücadelesi veriliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti bütün toplum kesimlerinden temsilcileri var. Dışişleri Bakanı dahi Kaddafi döneminde de etkin olan bir kişi” diye konuştu.