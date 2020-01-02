Türkiye, Libya'ya asker gönderiyor
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 325 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Yapılan görüşmelerin ardından tezkere oylamasına geçildi.
Elektronik yöntemle yapılan oylamaya 509 milletvekili katıldı. Tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edildi.
Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.
Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı