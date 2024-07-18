“Türkiye nadir elementlerde küresel oyuncu haline gelecek”

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Ka­cır, Tunceli’de Munzur Üniversitesinde düzenlenen Türkiye’nin Nadir Toprak Ele­mentleri Araştırma ve İnovas­yon Kapasitesinin Geliştiril­mesi Projesi’nin açılışına ka­tıldı. Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusun­da, ülkenin katma değerli üre­tim ve yüksek teknolojide ön­cü ülkeler arasında yer alması­nı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kacır, özellikle farklı sek­törlerde yeni buluşların tohu­munu atan malzeme teknolo­jilerinde kabiliyetlerinin ge­liştirilmesini Milli Teknoloji Hamlesi’nin vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirdik­lerini dile getirerek, “Kararlı ve yüksek dayanımlı yapılarıy­la ön plana çıkan nadir toprak elementleri, özellikle elektro­nik, yenilenebilir enerji sana­yi, elektrikli araçlar ve batar­ya, savunma ve havacılık gibi yüksek teknolojili sektörlerin AR-GE ve inovasyon kapasi­tesinde kritik role sahip.

Na­dir toprak elementlerine erişi­mi uzun dönemli, kalıcı olarak sağlamak ve bu elementlere dayalı teknoloji geliştirme ka­pasitesini oluşturmak, ileri üretim ve yenilikçilikte reka­bet avantajına sahip olmak is­teyen ülkelerin ajandalarında en üst sıralarda yer alıyor. Biz­ler de nadir toprak elementle­rimize erişimimizi temin ede­cek ve bu alanda yetkinlikle­rimizi daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“98 AR-GE projesine 228 milyon TL

TÜBİTAK ile nadir toprak elementlerine dayalı ileri mal­zeme çalışmalarını öncelik­li AR-GE ve yenilik konuları arasında değerlendirerek des­teklediklerini ifade eden Ka­cır, şöyle devam etti:

“TÜBİTAK destek prog­ramları kapsamında bugüne kadar 98 sanayi, akademi ve kamu AR-GE projesine 228 milyon liranın üzerinde des­tek olduk. Diğer yandan, Es­kişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin işletilmesi için pi­lot üretim tesisi kurduk. Ülke­mizi küresel nadir toprak ele­mentleri tedarik zincirinde önemli bir oyuncu haline ge­tirecek endüstriyel ölçekteki tesisin devreye alınması için de çalışmalarımızı sürdürü­yoruz.

Bu üretim altyapısı ve tamamlayıcı rol üstlenecek AR-GE kaynağımızla Türki­ye’yi elektrikli araçlar, batarya ve yenilenebilir enerji tekno­lojilerinde ham maddeden son ürüne, üretim zincirinin fark­lı halkalarında da söz sahi­bi konuma taşıyacağız. Avru­pa Birliği (AB) destekleriyle, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirdiği­miz ‘Türkiye’nin Nadir Top­rak Elementleri Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Gelişti­rilmesi Projesi’ ile ülkemizde sürdürülebilir ve güvenilir bir nadir toprak elementi tedarik zinciri kurmak için önemli bir adım daha atıyoruz.”

Kacır, nadir toprak ele­mentleri alanında Türki­ye’nin arz güvenliğinin tah­kimi için bütüncül bir cevap sunan 14 milyon euro tutarın­daki proje kapsamında Mun­zur Üniversitesi Nadir Top­rak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUN­TEAM) bünyesinde gelişmiş bir laboratuvar altyapısı kur­duklarını ifade etti.

“Optoelektronik malzeme üretme imkanımız var”

Fatih Kacır, son teknoloji ekipman altyapısını nitelikli insan kaynağıyla buluşturarak nadir toprak elementleri bazlı yüksek katma değerli ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve geliştirilmesi için yetkinliklerini genişlettiklerini anlattı. Kacır, şunları kaydetti:

“Rüzgar enerjisi sanayi, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay teknolojileri başta olmak üzere yüksek teknolojili sektörlerde kullanılan optoelektronik malzemeler, mıknatıslar gibi nitelikli ürünleri ülkemizde üretmek üzere AR-GE çalışmalarını gerçekleştirme imkanına sahibiz. Proje kapsamında yürüteceğimiz çok boyutlu çalışmalarla AR-GE ve üretim kabiliyetlerimizin ekonomik değere dönüştüreceğiz. Ülkemizin temiz enerji ve mobilite çözümleri geliştirme ve uygulama becerisini perçinleyen bu proje kapsamında aynı zamanda MTA bünyesinde bir pilot geri dönüşüm tesisi de kuruyoruz."