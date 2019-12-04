Türkiye NATO’nun Baltık Planı’nı onayladı

04 Aralık 2019

Hilal SARI

Londra’da NATO’nun 70. yaşını kutladığı zirvenin ilk günü, kolektif savunma taahhüdü içeren 5. Madde ve beyin ölümü tartışmalarına sahne olurken zirvenin ikinci gününde Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının tüm üye devletler tarafından onaylandığı açıklandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından basına yaptığı açıklamada “Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi” diye konuştu. Litvanya Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun Polonya ve Baltık ülkeleri savunma planını onaylamayı kabul ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO müttefiklerinin YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Türkiye’nin Baltık Planı’nı veto edeceğini söylemişti.

YPG tanımı konuşulmadı, S-400’ler entegre olmaz

Genel Sektreter Jens Stoltenberg “"Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri geçen sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından basına yaptığı açıklamada ‘NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağının ele alınmadığını’ söyledi ve "S-400'ler NATO sistemine hiçbir zaman entegre olamaz" ifadelerini kullandı.

Savunma bütçesi 130 milyar dolar arttı

Ülkelerin savunma harcamalarını beş yıldır üst üste artırdığına vurgu yaparak “Avrupalı üyeler ve Kanada NATO bütçesine 130 milyar dolar daha ekledi - 2024’te bu rakam 400 milyar dolara ulaşacak. Bu beklediğimizden de iyi ve NATO’yu daha güçlü hale getiriyor. Dünya değiştikçe NATO da değişmeye devam edecek. NATO’nun siyasi boyutunu güçlendirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çin ilk kez NATO’nun odağındaydı

Stoltenberg Çin’in ilk kez NATO’da odak noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek "NATO geleneksel olarak önce Sovyetler sonra Rusya'ya odaklanmıştır. İlk kez Çin konusunda analizler yapıldı. Çin'den kaynaklanan sorunları değerlendirdik. Hepimiz şunu kabul edebiliriz. Çin'in ekonomik yükselişi ekonomik fırsatlar da sunuyor. Ama Çin'in yeni ve teknolojik silahlara büyük yatırımlar yaptığını da biliyoruz" dedi. NATO üye ülkeleri uzayın, NATO için kara, hava, deniz ve siberin ardından beşinci cephe ve işbirliği sahası olmasına karar verdi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile NATO zirvesinde son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trudeau, Johnson ve Macron’dan mikrofon gafı

Başbakanı Justin Trudeau, Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyonda Trump’ın dedikodusunu yaparken açık kalan bir mikrofona takıldı. Görüntülerde Johnson’un Macron’a ‘Bu yüzden mi geç kaldın?’ sorusuna Trudeau “40 dakika süren basın toplantısı yüzünden geç kaldı” diyor. Sonraki bir sahnede ise Trudeau’nun “Konuşurken ekibinin ağzı açık kaldığını gördük” dediği anlaşılıyor. Trump’ın adı konuşmalarda direk geçmese de üç liderin Trump hakkında konuştuğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Trump videonun ardından Trudeau için ‘iki yüzlü’ dedi.