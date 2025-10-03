Türkiye, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü komutasını devraldı

Türkiye, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) komutasını bir yıllığına devraldı. Başkent Priştine’de düzenlenen devir teslim töreninde görev, İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani’den Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş’a geçti.

Törenden mesajlar

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, törende yaptığı konuşmada KFOR’un yirmi yılı aşkın süredir Kosova ve bölgedeki barış ile istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.

Osmani, “NATO’ya katılma arzumuz sadece stratejik bir tercih değil, kim olduğumuzun bir yansımasıdır. Barışa yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde, İttifak, bağlılığını gerçekten kanıtlamış ortaklarla daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da hazır bulundu.

Ulutaş: Kosova’da kalıcı barış için kararlıyız

Görevi devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş, önceliklerinin Kosova’da yaşayan tüm topluluklar için güvenli bir ortam sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Biz Kosova’da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için görevimizi yerine getirmeye hazır ve tamamen kararlıyız” dedi.

Ulutaş, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini de “istikrara giden yol” olarak nitelendirdi ve desteklediklerini belirtti.

Türkiye ikinci kez komutanlık görevinde

Türkiye, 2023-2024 döneminde de KFOR’un komutasını üstlenmişti. Türk askeri, 1999’dan bu yana KFOR bünyesinde görev alıyor. Bugün ise 33 ülkeden 4 bin 500’den fazla uluslararası askerin bulunduğu KFOR’un liderliği yeniden Türkiye’ye geçmiş oldu.