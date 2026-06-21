Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler oldu
Türkiye Noterler Birliği'nin 55. Olağan Genel Kurulu kapsamında yapılan seçimlerin ardından Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Yönetim Kurulu kararıyla Birlik Başkanlığı görevine getirildi.
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Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu.
Türkiye Noterler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Birliğin 55. Olağan Genel Kurulu kapsamında 7 Haziran'da seçim yapıldı.
Bu kapsamda Yönetim Kurulunca 16 Haziran'da alınan karar doğrultusunda, Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA