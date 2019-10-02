Türkiye, pasaportta 52’nci sıraya geriledi

02 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Türkiye, pasaport liginde kan kaybetmeye devam ediyor. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2019 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklanırken, Türkiye, son yıllarda yaşadığı gerilemeyi sürdürüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanılarak araştırma yapan Henley Pasaport Endeksi’ne göre dünyanın en güçlü pasaportu Japonya ve Singapur. 190 ülkenin vizesinden muaf olan Japonya ve Singapur’u 188 ülke ile Finlandiya, Almanya ve Güney Kore takip ediyor. 3’üncü sıradaki Danimarka, İtalya ve Lüksemburg vatandaşları 187 ülkeye, Fransa, İspanya ve İsveç vatandaşları ise 186 ülkeye serbestçe girebiliyor.

199 pasaport ve 227 istikametin değerlendirildiği sıralamanın en sonunda 25 ülke ile Afganistan var. Irak 27, Suriye 29, Somali ve Pakistan 31, Yemen 33, Libya, Filistin ve Sudan vatandaşları ise 37 ülkeye kolayca girebiliyor.

10 yıl önce 42’nciydi

Vizesiz seyahat liginde Türkiye ise 112 destinasyon ile 52’nci sırada kendine yer buldu. Türkiye geçen yıl 51’inci sıradaydı. 10 yıl önce listede 42’nci sırada yer alan Türkiye, 2014’te 38’nciliğe kadar yükselmişti. Ancak o tarihten sonra hızla kan kaybeden Türkiye, ertesi yıl ani bir düşüşle 12 basamak gerileyerek 50’nci sırada yer aldı.

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