Türkiye programına 30 ülkeden başvuru

29 Mart 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla 30'u aşkın ülkeden başvuru geldiği bilgisini paylaştı.

Varank, başvuru sayısında ABD'nin birinci sırada yer aldığını, ABD'yi İngiltere ve Almanya'nın takip ettiğini aktardı. 200'den fazla araştırmacının çalışmalarını Türkiye'de sürdüreceğini ifade etti.

Ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesörün de programa başvurduğunu kaydeden Varank, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi" diye konuştu.

Lider Araştırmacılar Programı, yurt dışından Türkiye'ye gelecek Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsıyor. Program ile araştırmacılara 8 farklı alanda teşvik veriliyor.

Bu teşvikler; araştırmacının aylık yaşam giderlerine yönelik burs, araştırma başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, eş ve çocuklara yönelik aylık aile ödeneği, araştırmacı ekibinin oluşturulması desteği, ev sahibi kuruma aylık yönetim ve idari maliyetler ödeneği, araştırmacı ve tüm aile bireyleri için sağlık sigortası desteği, araştırmacı, eşi ve çocukları için yol desteği şeklinde sıralanıyor.

Kaynak: AA