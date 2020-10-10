Türkiye Rallisi, 2021 takviminden çıkarıldı
Türkiye Rallisi, 3 yıldır yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2021 takviminden çıkarıldı.
Marmaris'in 2018'den bu yana ev sahipliği yaptığı Türkiye Rallisi, Hırvatistan'ın ilk kez dahil edildiği şampiyonadaki yerini kaybetti. Fakat Türkiye; Letonya, Belçika, Arjantin, Yunanistan ve İtalya (Monza) ile beraber yedek listeye alındı.
WRC yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı iptal yaşanması halinde yedek listedeki yarışları gündemine alacak.
Türkiye, 2018'den önce de 6 kez (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) şampiyonaya ev sahipliği yapmıştı.
2020 sezonunun son ayağı Monza'da yapılacak
WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle kısaltılmak zorunda kalınan 2020 sezonunun, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenecek 8. ayakla sona ereceği belirtildi.
4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Monza Rallisi, yaklaşık 220 kilometreden oluşacak. İlk ve son günkü etapların çoğu, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Monza Pisti'nde yapılacak.
Kaynak: AA