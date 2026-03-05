Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihi...

Türkiye yıllar süren Dünya Kupası turnuvası hasretine son vermek istiyor. Önümüzde çok önemli bir Romanya maçı var. Mücadele sabırsızlıkla beklenirken "Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu her geçen gün yükseliyor.

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.

27. randevu

Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.