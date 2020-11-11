"Türkiye, Rusya'nın COVID-19 aşısının üretimine talip"

11 Kasım 2020

Rusya Sağlık Bakanlığı, iki ülkenin sağlık bakanları arasındaki telefon görüşmesinin ardından Türkiye'nin Rusya'nın ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olan Sputnik V'i üretmekle ilgilendiğini söyledi.

Rusya halihazırda virüse karşı iki aşının denemelerini yapıyor ve üçüncüsünü kaydetme eşiğinde. İleri aşamadaki denemelerin henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, Sputnik V aşısı Rusya içinde kullanımına başlandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk sağlık bakanı, yerel düzenlemelerde öngörüldüğü üzere toksikoloji çalışmaları yapıldıktan sonra Sputnik V aşısının Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti" dedi.

Açıklamada, Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, gereken testleri düzenlemeye hazır olduğuna dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güvence verdi.

Sağlık Bakanlığı Reuters'ın konuya ilişkin sorusuna yorum yapmadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'da yaptığı açıklamada Murasho ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Koca, Twitter'da "COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Rusya: COVID-19'a karşı üretilen Sputnik V aşısı yüzde 92 etkinlik gösterdi

Kaynak: Reuters