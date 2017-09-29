Türkiye, S-400'leri 2019'dan önce istiyor

29 Eylül 2017

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, S-400 hava savunma sistemlerinin teslim alınmasının en az 2 yılı bulacağını söylemiş, bu süreyi öne çekmek için çalışma yürüttüklerini ifade etmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin danışmanı Vladimir Kozhin de, Türkiye'nin füze sistemini 2019'dan önce teslim almak istediğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiği söyledi.

Kozhin ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 karadan havaya füze sistemleri için Rusya'ya ön ödemeyi yaptığını kaydetti.

Kaynak: Reuters