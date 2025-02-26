Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'ndan genel kurulun iptal kararına itiraz

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, sendikalarının 21. olağan genel kurulunun iptaline yönelik mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Sendikalarının genel kurulunu 2-3 Mart 2023’te gerçekleştirdiğini hatırlatan Toy, bir grup sendika üyesinin, genel kurulun iptalini talep ederek dava açtığını ve yerel mahkemenin bu talebi kabul ettiğini belirtti.

"Türkiye'nin en demokratik sendikasıyız"

Toy, "Gerekçeli karar henüz tarafımıza ulaşmadı. Edindiğimiz bilgilere göre, emekli üyelerin genel kurula alınmaması ve misafirlere oy kullandırıldığı iddiaları üzerine kurgulanmış bir durum söz konusu. Mahkemenin kararı kesin nitelikte olmayıp istinaf ve temyiz yolu süreçlerine açıktır. Gerekçeli kararın elimize ulaşmasının ardından 15 gün içerisinde itiraz başvurusu yapacağız. İstinaf sürecinde kararın lehimize olacağını düşünüyoruz çünkü genel kurulumuzu yasalara uygun şekilde gerçekleştirdik. Genel kurulu tek listeyle yaptık. Aday olmak isteyen vardı da biz mi engelledik? Biz Türkiye'nin en demokratik sendikasıyız" dedi.

Toy, işçilerin zorluk yaşadığı ve toplu sözleşme görüşmelerinin ön planda olduğu bu dönemde, genel kurul iptali talebinin işçilere büyük bir ihanet olduğunu vurgulayarak "Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri öncesi kimse bizi işçinin hakkını savunmaktan alıkoyamaz. Kimse bizim paçamızdan çekemez. Biz 'Dijital ve akademik sendikacılık' diyoruz. Bir grup sözde üyemiz ise bizi bu vizyonumuzdan ve çalışmalarımızdan alıkoymak istiyor. Mücadelemizden geri durmayacağız, üyelerimize aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.