Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden Mudanya'ya ödül

Mudanya Belediyesi tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanan “Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi” çalışması, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda, “Dirençli Dayanıklı Toplum Ödülü”nü aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri sahiplerini buldu. Toplamda 49 belediyenin 96 projeyle katıldığı yarışmada Mudanya Belediyesi, yapı stokunun afete karşı direncini tespit etmek için hazırladığı “Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi” çalışması ile “Dirençli Dayanıklı Toplum Kategorisi”nde ödüle layık görüldü.

54 binden fazla bağımsız birim incelendi

Mudanya Belediyesi, ilçedeki yapı stokunun mevcut durumunu ortaya koymak ve olası afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla, 2024 Mart ayında başlattığı çalışmayla toplam 54 bin 882 bağımsız birimi inceledi. Elde edilen veriler dijital ortama aktarılarak, yapıların taşıdığı risk düzeyleri belirlendi ve 3,5 milyon metrekarelik alanın yenilenme ihtiyacı tespit edildi.

Yapılan analizler sonucunda, bağımsız birimlerin yaklaşık yüzde 60’ının 1. ve 2. derece risk taşıdığı, yani yapısal olarak depreme karşı zayıf olduğu ortaya çıktı. Çalışma, yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla kalmayıp, Mudanya’yı afetlere karşı dirençli hale getirmek için bir yol haritasının da temelini oluşturuyor. Elde edilen veriler, kentsel dönüşüm, yapı güvenliği, planlama ve afet hazırlığı çalışmalarında kullanılmak üzere sayısal harita altyapısına işlendi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çalışmaya katkı sunan ekip arkadaşlarına, teknik personele ve meslek odalarına teşekkür ederek, ödülün bu anlamlı çabaların takdir edilmesi açısından moral olduğunu dile getirdi. Dalgıç, şöyle konuştu:

"Mudanya’da ilk kez bu kapsamda bir bina envanteri çıkarıldı. Elimizde artık bilimsel verilerle desteklenen somut bir tablo var. Bu tabloyu kamuoyuyla paylaştık çünkü çözüm için herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Sağlıklı ve güvenli bir Mudanya inşa etme sorumluluğu hepimize ait. Bu çalışma ile ulaştığımız veriler ışığında, Mudanya’da güvenli, dirençli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak üzere kamuoyu, meslek odaları ve merkezi idare ile ortak çözüm yolları aramaya devam edeceğiz."