Türkiye sandık başında

24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

16 Nisan 2017 halkoylamasıyla kesinleşen yeni hükümet sistemi kapsamında bir dizi değişiklik bugün ilk kez uygulanacak. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Seyyar sandık

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması, bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanacak.

YSK tarafından uygulamaya konulan seyyar sandık uygulaması ile engelli ve yaşlı vatandaşlar oylarını kullandı.

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı.

Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Diyarbakır ve Siirt'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Oy kullanmak için okula gelen vatandaşların için güvenlik kapsamında üzeri arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde 3275 nolu sandıkta eşi Emine Erdoğan ve ailesiyle okula gelerek oy kullanması bekleniyor.

İnce, Akşener ve Demirtaş oylarını kullandı

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