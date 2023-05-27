Türkiye seçime gidiyor 5 adımda ikinci tur rehberi

Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti.

50 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de ikinci tur seçime 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç seçmenin daha katılacağını açıklamıştı. Bu durumda, yaklaşık 50 bin genç seçmen yarın ilk kez oy kullanacak. Yurt içinde oy kullanan seçmen sayısı böylece 60 milyon 769 bin 268’i bulacak.

Tek pusula tek zarf

Cumhurbaşkanlığı için bu kez iki aday yarışacak. Seçmenlere bir pusula ve bir zarf verilecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri değişmeyecek. Peki yarın nasıl oy verilecek? Seçmenler oy kullanırken, nelere dikkat etmeli? Hürriyet oy verme rehberi hazırladı.

İşte 2. turda yapmanız gerekenler:

1- Sandığınıza gidin. Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak, seçmen listesinde isminizi bulacak. Kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek, kabinde oyunuzu kullanmanızı isteyecek. Seçmenlerin oylarını dikkatli kullanmaları gerekiyor. Çünkü, oy pusulası alındıktan sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek, yeni bir oy pusulası istenirse verilmeyecek.

2- Cep telefonu, fotoğraf veya Film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, kimse yanına giremeyecek. Ancak, normal süreden fazla içeride kalan seçmenler, sandık kurulu başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen dışarı çıkarılacak.

3- Zarf, pusula ve mühür ile kapalı oy verme kabine geçin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. “Tercih” veya “Evet” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekiyor. Zarfa pusula dışında bir şey koymayın. Aksi halde oyunuz geçersiz sayılır.

4- Oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührü basarak, oyunuzu kullanın.

5- Tercih yapıldıktan sonra pusulayı zarfa koyun ve sandığa atın. Oy pusulasını mühür diğer adayın bölümünü taşmayacak şekilde düzgün bir şekilde zarfa yerleştirin. Zarfı sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısını imzalayın.

Oylarınız geçersiz olmasın

Slogan yazmayin

Yüksek Seçim Kurulu’nun 135 sayılı genelgesine göre oyunuzun geçerli olması için üzerinde başka hiçbir işaret, yazı, imza ve parmak izi olmaması gerekiyor. Oy pusulasına slogan yazılması, diğer adayın üzerine çarpı atılması, adayların fotoğraflarının üzerine de mühür basılması oyu geçersiz kılıyor.

Mührü taşırmayın

Seçmenlerin oy kullanırken, sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor.

Gümrüklerde oy kullanma işlemleri devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, yarın saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, yarın tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Oy verme yerleri

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak.

Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce ilk önce sandık başında bulunanlar önünde ant içecek ve sandığın boş olduğunu kontrol edecek.

Sandık alanında düzeni, sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak.

Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.

Seçim günü yasakları

Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.