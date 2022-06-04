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Türkiye Şeker Fabrikaları Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak yerine Muhittin Şahin atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhittin Şahin atandı. Karar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar 233sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne atama

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Karar, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun üç sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğince görevden alındı.

 

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