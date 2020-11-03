Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu başkanı Selçuk Çelik oldu

03 Kasım 2020

Fikri CİNOKUR

Türkiye’de serbest bölgelerin yüzde 85’ini oluşturan İstanbul, İzmir (Ege), Kocaeli, Mersin, Bursa, Antalya ve Kayseri Serbest Bölgelerinin yer aldığı Türkiye serbest bölgeler Dernekler Platformu, 75 bin istihdam, 21 milyar dolar ticaret hacmi ve 8,2 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştiriyor.

Geçen yıl Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Başkanlığına seçilen Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan görevini tamamladı. Şandan bu görevi Bursa Serbest Bölge İş Adamları Derneği Başkanı S. Selçuk Çelik’e devretti. Şamdan, "75 bin istihdam, 21 milyar dolar ticaret hacmi ve 8.2 milyar dolar ihracatı temsil eden Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Başkanlık görevimi tamamlayarak bu görevi üstlenecek Bursa Serbest Bölge İş Adamları Derneği Başkanı S. Selçuk Çelik’e devrettim. Her zaman bu ailenin bir üyesi olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duydum’’ dedi.

Emre Şandan’a görev anısına ASBİAD eski Başkanı Hilmi Ünsal tarafından plaket verildi.