Türkiye soğuk havanın etkisi altında: Meteoroloji'den 44 ilde kritik uyarı! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Buna göre yurdun birçok bölgesi kuvvetli yağışlar ve fırtınanın etkisi altında olacak. Sıcaklıkların batıda düşmesi, doğuda ise artış göstermesi öngörülüyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da karayel sert eserken, AKOM megakentte fırtına ve yağış uyarısında bulundu. Bu akşam ve yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterecek.

Son tahminlere göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar görülebilir.

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava durumu detayları

Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 3-5 derece azalırken, doğu bölgelerinde 2-4 derece artacak.

Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı alan iller

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

Meteroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış: Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de etkili olacak kuvvetli yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Kuvvetli rüzgar: Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden fırtına beklenirken, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar görülebilir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Kuvvetli yağışlar bekleniyor, bazı yerlerde karla karışık yağmur görülecek. İstanbul'da karayel etkili olacak.

Ege ve Akdeniz: Kıyı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış, iç kesimlerde ise kar yağışı öngörülüyor. Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu: Öğle saatlerinden sonra yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor.