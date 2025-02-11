Türkiye soğuk havaya teslim: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? (11 Şubat 2025)

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Marmara’nın doğusu (Bilecik hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağış bekleniyor.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile İç Anadolu'nun Kuzeydoğusundaki kar yağışlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Yağışların; Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Kilis ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışına dikkat!

Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

MGM, kuvvetli rüzgara karşı da uyardı. Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiği belirtildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

SİVAS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı