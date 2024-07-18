Türkiye Somali'de petrol ve doğalgaz arayacak

Türkiye, Afrika kıtasında en iyi diplomatik ilişkilerinden birine sahip olduğu Somali'de yeni faaliyete başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin bölgede yeni kaynak aracağını açıkladı.

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye, Somali denizlerinde üç blokta doğalgaz ve petrol arayacak.

Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti