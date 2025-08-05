Türkiye, Somali’de uzay üssü kuruyor: 350 milyon dolarlık stratejik yatırım

Türkiye Uzay Ajansı’nın öncülüğünde Somali’de kurulacak uzay üssü için ihale aşamasına gelindi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Aralık 2024’te duyurduğu proje kapsamında, Türkiye ile Somali hükümetleri arasında yapılan mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye, Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 km²) bir alan tahsis edildi.

İhale aşaması yakında başlıyor

Proje kapsamında inşaat sürecinin başlaması için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor. Türk Uzay Üssü Projesi’nin yaklaşık iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Afrika’nın ilk uzay limanı olacak

Yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olacak tesisin toplam yatırım maliyetinin, sonraki etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor.

Üs, TUA’nın roket fırlatma hedeflerine altyapı sunarken, savunma sanayisinin uzun menzilli füze testlerine de stratejik bir zemin sağlayacak.