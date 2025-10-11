Türkiye-Suriye arasında kritik toplantı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının yarın Ankara’da düzenleneceğini açıkladı.

MİT Başkanı Kalın da katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır."