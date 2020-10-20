"Türkiye Suriye'deki askeri gözlem noktasından çekiliyor" iddiası

20 Ekim 2020

Türkiye geçen yıl Suriye hükümet güçleri tarafından kuşatılan Suriye'nin İdlib vilayetindeki bir askeri gözlem noktasından birliklerini geri çekerken, operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak Ankara'nın askeri varlığını bölgenin diğer kısımlarında konsolide ettiğini ifade etti.

Türkiye tarafından 2018 yılında, Suriye hükümet güçleri ile Ankara'nın desteklediği Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla yapılan anlaşma kapsamında İdlib vilayeti etrafında 12 gözlem noktası kuruldu. Türkiye'nin çekilmekte olduğu Morek de bu gözlem noktalarından biriydi.

Suriye hükümet güçleri bölgedeki operasyonları sürdürerek mevzi kazanmaya devam ederken Morek ve diğer Türk gözlem noktalarından bazılarını kuşattı. Ankara buna rağmen kuşatılan gözlem noktalarından çekilmedi ve ikmal yapmayı sürdürdü. Diğer taraftan da İdlib'de muhaliflerin kontrolü altında olan bölgedeki gözlem noktalarına yığınak yaparak Suriye güçlerinin ilerlemesini engelledi.

Reuters'in bildirdiğine göre, Türkiye geçmişte gözlem noktalarından çekilmeyi kabul etmemişti ancak kaynaklar Morek'te kalmanın askeri olarak bir değerinin kalmadığını söyledi.

Türkiye'ye yakın Suriyeli üst düzey bir muhalif kaynak, "Üssün toplanması çalışmalarına başlandı." dedi.

Kaynak, üsten çekilmenin birkaç gün alacağını ifade ederek Türkiye'nin bu adımı Rusya ile mart ayında vardığı anlaşma kapsamında "ateşkes hattının konsolide" edilmesi için attığını söyledi. Mart ayındaki anlaşma Suriye'nin İdlib vilayetinde hükümet güçleri ile muhalifler arasında son yılların en sert çatışmalarının sona ermesini sağlamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen konuya yakın diğer iki kaynak geri çekilmenin pazartesi erken saatlerde başladığını söyledi. Kaynaklardan biri, "Türk Silahlı Kuvvetleri bu aşamada başka bir gözlem noktasını boşaltmayı düşünmüyor" dedi.