Türkiye, Suriye'ye ithalat yasağını kaldırdı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Limanlar İdaresi'nin Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'nin Suriye'den ithalatlara yönelik yasağı kaldırdığını açıkladı.

Beşar Esad'ın aralıkta devrilmesinin ardından gelen yeni Suriye yönetimi, Türkiye ile belli ürünler için özel gümrük vergileri gibi uygulamaları yeniden değerlendirmek ve 2011 yılında durdurulan serbest ticaret anlaşmasını yeniden başlatmak için müzakerelerde bulunmak üzere mutabık kalmıştı.