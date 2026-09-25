Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan acil savunma toplantısı
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya gelecek. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından üst düzey savunma toplantısı gerçekleştirecek.
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yapılacak toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
Bayraktaroğlu'nun Riyad'da Suudi Arabistan ve Pakistan genelkurmay başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve ortak savunma kapsamında atılabilecek adımlar ele alınacak.