Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan savunma anlaşması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan'ın temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi beklenirken, üç ülke arasında savunma alanında iş birliğini güçlendirecek bir anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor.

Savunma ittifakı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor.

Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor.