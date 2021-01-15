Türkiye TANAP’tan 8.4 milyar metreküp gaz aldı

Türkiye, 30 Haziran 2018 tarihinde devreye alınan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden bugüne kadar yaklaşık 8.4 milyar m3 doğal gaz aldı. TANAP’ın devamı olan Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı Projesi (Trans Adriatic Pipeline-TAP) üzerinden gaz akışı başlarken, ilk gün taşınan gaz miktarı 10.9 milyon metreküp oldu.

Azerbaycan ve Türkiye’ye markalaşma desteği

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, dijital ortamda düzenlediği basın toplantısında TANAP’ın Azerbaycan ve Türkiye arasında devam eden köklü işbirliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. TANAP’ın, aynı zamanda küresel anlamda iki ülkenin enerji alanındaki markalaşma sürecine destek olduğunu ifade eden Düzyol, “Azerbaycan topraklarından başlayan bu yolculuk, ülkelerimizin birçok alanda gelişmesine katkı bulunurken, enerji sektörüne atılan kalıcı bir imza niteliği taşıyor” dedi.

TAP’tan bir günde 10.9 milyon m3 gaz aktı

TANAP’ın devamı olan TAP üzerinden Avrupa’ya gaz akışının da başladığını hatırlatan Düzyol “Tarihte ilk kez Azerbaycan gazı herhangi bir aracı olmadan doğrudan Avrupa piyasasına ulaşıyor. 31 Aralık 2020 itibarıyla Avrupa’ya gaz akışının başladığı projemizde ilk gün için TAP üzerinden Avrupa’ya 10,9 milyon metreküp gaz taşındı. Gelecekte projemizin yarattığı değerleri gururla izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye 2.5 yılda 8.4 milyar m3 gaz aldı

TANAP’ın Avrupa Birliği için alternatif bir enerji koridoru oluşturduğu için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Düzyol, projenin planlandığı sürede ve ilk tahmini yatırım maliyetinden yüzde 45 daha düşük harcamayla tamamlandığını belirtti ve şöyle devam etti: “TANAP üzerinden, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’ye teslim edilen toplam doğal gaz miktarı 8,4 milyar metreküpe ulaştı. İçinde bulunduğumuz üçüncü teslimat yılından başlayarak işletme döneminin sonuna kadar TANAP’tan Türkiye’ye her yıl 6 milyar metreküp, 2022 yılından itibaren de Avrupa’ya her yıl 10 milyar metreküp gaz teslimatı yapılmasını hedefliyoruz. TANAP’ın 16 milyar metreküp olan mevcut taşıma kapasitesi, ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek şekilde tasarlandı.”

Avrupa’nın yeni gaz tedarikçisi Azerbaycan

Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal gaz, TANAP’ın da yer aldığı Güney Gaz Koridoru’nun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) bağlantısıyla Avrupa’ya ulaşarak enerji arz güvenliğine ve kıtalararası enerji iş birliğine katkıda bulunuyor. Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası konumundaki TANAP, Azerbaycan’ın Avrupa Birliği ile mevcut iktisadi ve siyasi iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra Azerbaycan’ı Türkiye’nin ikinci büyük gaz tedarikçisi ve Avrupa Birliği’nin yeni gaz tedarikçisi konumuna getiriyor. Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan ve TANAP vasıtasıyla 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren Türkiye’deki şebekeye iletilmekte olan doğal gaz, 2020 yılının son günleri itibarıyla Türkiye-Yunanistan sınırından başlayan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) bağlantısı üzerinden Avrupa’ya da iletiliyor.