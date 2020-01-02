Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yönetimi’nde görev değişikliği

02 Ocak 2020

Sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek üzere 1993 yılında kurulan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) görev değişimi yaşandı.

1 Mayıs 2012’den beri Vakfın genel sekreteri olarak görev yapan Tevfik Başak Ersen görevini Rana Kotan’a devretti.

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olan Rana Kotan, ardından Yale Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı. Profesyonel meslek hayatına Arthur Andersen’da Kıdemli Auditör olarak başlayan Kotan, EFG İstanbul Menkul Değerler’de ve Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’nda müdür olarak görev yaptı. Kotan, Ocak 2013’te Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak atandı.

Kotan, TÜSEV’in dört program alanı altındaki faaliyetlerinin İlkeli Temsil Yöntemi çerçevesinde hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA